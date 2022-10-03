İzmir haber: İzmir açıklarında 143 göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

İzmir haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan 31 göçmen yakalandı. Ekipler, yine Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 26 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Dikili ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 117 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR