İzmir gündem haberi... İzmir Bergama'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı 3. Sayfa Haberleri İzmir haberleri: İzmir'in Bergama ilçesinde bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in Bergama ilçesinde bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 12: 00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi müdahale etti. Alevler yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken yangından 2 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: ANKA / 3. Sayfa Bergama İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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