İzmir Foça'da Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

İzmir Foça'da Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı
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İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İzmir Foça'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra Saat 14.25'te TARIM arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti.

Yangına ilk müdahalenin, çıkış saati olan 14.25'te yapıldığı bildirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede söndürmek için aralıksız çaba gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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