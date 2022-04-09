İzmir emniyeti, iftar programında bir araya geldi

İZMİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda, emniyet mensupları bir araya geldi. İftardan sonra konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Nüfusun yüzde 74'ü şehirlerde yaşıyor. Bu yüzde 74'ün refahını, huzurunu sizler sağlıyorsunuz. Sizlere minnettarız" dedi.

Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünü çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayraklı Arenada iftar programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Arena binasında gerçekleştirilen iftara; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilçe emniyet müdürleriyle çok sayıda polis katıldı.

"Daha nice 177 yıllar diliyorum"

Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Köşger, "Emniyet Teşkilatımızın, polisimizin 177. yaşını idrak ettiği bu haftayı birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Daha nice 177 yıllar diliyorum. Güzel İzmir'imizde huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde kardeşçe birlikte güzel bir ramazanı idrak ediyoruz. Huzur içerisindeyiz bunu telaffuz etmek çok kolay ama bunu sağlayan gecesini gündüzüne katan, gözünü budaktan sakınmayan, canını hiçbir şeyden esirgemeyen, bu uğurda milletin huzuru, barışı ve esenliği için elinden geleni yapan kahramanlarımız var. Onlar kahraman polis teşkilatımız başta olmak üzere şehitlerimizdir. Nüfusun yüzde 74'ü şehirlerde yaşıyor. Bu yüzde 74'ün refahını, huzurunu sizler sağlıyorsunuz. Sizlere minnettarız" dedi.

"Teşkilatımız 177 yıldır olduğu gibi bugün de şerefli görevini yerine getirmektedir"

Türk Polis Teşkilatının önemine değinen İl Emniyet Müdürü Şahne ise, "Ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak için ne kadar ağır ve zor şartlar altında görev yaptığımızı biliyoruz. Bu sebeple sizlere teşekkür ediyorum. Bin yıldır bu topraklar bize yurt olsun diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin yolundan giden emniyet teşkilatımız 177 yıldır olduğu gibi bugün de şerefli görevini yerine getirmektedir" diye konuştu. - İZMİR