İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı 3. Sayfa Haberleri İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102'nci saatinde Hatay'da yer alan Melek Apartmanı'ndan bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı. İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı HATAY - Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102'nci saatinde Hatay'da yer alan Melek Apartmanı'ndan bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, enkaz altındaki canları kurtarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin en ağır yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 sokakta yer alan Melek Apartmanı'ndan Yusuf Şahin isimli kişiyi enkaz altından kurtardı. Yusuf Şahin hızla hastaneye sevk edilirken ekipler aynı apartmanda yaşam belirtisi veren diğer kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay İzmir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.