İzmir'den Uyuşturucu Hap Getiren Şahıs Yakalandı

İzmir'den aldığı uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getiren bir şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, B.D. isimli şahsın İzmir'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan fiziki takip sonucunda, B.D. isimli şahsı Akören beldesinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakaladı. Şahsın çantasında yapılan aramada 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR