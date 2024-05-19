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İzmir'den Kaybolan Genç Kızlar Denizli'de Görüldü

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İzmir'den 2 gün önce ortadan kaybolan Rojda Çelik ve Bengüsu Bütüner isimli genç kızların son olarak Denizli'de görüldüğü iddia ediliyor. Aileler polise kayıp ihbarında bulunurken, kızların bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istendi.

İzmir'den 2 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan iki genç kızın, en son Denizli'de görüldüğü iddia edildi.

İzmir, Karabağlar'da ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.

Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli'de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli'de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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