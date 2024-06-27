Üye Girişi
Haberler

İzmir'den kalkan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir'in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı. Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu. Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı'na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çıldır Selçuk Pilot Aydın İzmir Olaylar Havacılık 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title