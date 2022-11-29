İzmir'den İstanbul'a borcunu almaya geldi, canından oldu

Fatih'teki bir kuru temizlemecide çalışan yabancı uyruklu bir kişi, borcunu almak için İzmir'den gelen alacaklısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Fatih'teki bir kuru temizlemecide çalışan yabancı uyruklu bir kişi, borcunu almak için İzmir'den gelen alacaklısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanırken bıçaklanan kişinin ambulansa bindirildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 17.30'da meydana geldi. 27 Kasım Pazar günü yaşanan olayda iddialara göre, kuru temizlemecide çalışan Kemaljan Karayev ile alacaklısı Dovron Ashyrov arasında daha önceden devam eden husumet vardı. İzmir'den İstanbul'a gelen Dovron Ashyrov, borcunu istemek için kuru temizlemeciye gitti. Daha sonra iş yerinin alt katındaki mutfak kısmına inen ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karayev, belinden çıkardığı bıçakla Ashyrov'un boğazından yaraladı. Ağır yaralanan Ashyrov kanlar içerisinde yere yığıldı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Dovron Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Ashyrov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil zanlısı Kemaljan Karayev'i olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"Biri diğerinin boynuna sarılmış diye duyduk"

Yaşananları anlatan esnaf Mustafa Erener, "İki tane yabancı arasından bir tartışma çıkmış. Biri diğerinin boynuna sarılmış diye duyduk. Sonra polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bizim bildiğimiz bu kadar. Öldüren kişinin parasını alamadığına dair bilgi var. Bunun sonucunda tartışma olmuş" dedi. - İSTANBUL