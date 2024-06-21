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İzmir'den Hatay'a giden yakıt dolu tankeri taşıyan tır sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'den Hatay'a yakıt dolu tankeri taşıyan tır sürücüsü Bursa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamayan sürücünün cansız bedeni araçta bulundu.

İzmir'den yakıt dolu tankeri Hatay'a sevk ederken Bursa'da kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamaması üzerine harekete geçen ekipler sürücünün araçta öldüğünü tespit etti.

Bir sevkiyat firmasında şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Ramazan Raşit, İzmir'den Hatay'a yakıt dolu tankeri götürürken Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdi. Araçta dinlenen Raşit bir süre sonra fenalaştı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan firma yetkilileri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracı bulan jandarma savcılık kararı ile Tırın içine girdi. Talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, savcılık incelemesinin ardından Raşit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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