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İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

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Jandarma ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getirdiğini tespit ettiği şahsı, ev ve iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda yakaladı. Operasyonda 2'si kadın 5 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getirdiğini tespit ettiği şahsı, ev ve iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda yakaladı. Operasyonda 2'si kadın 5 kişi daha gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde U.Y. (26) isimli erkek şahsın İzmir'den aldığı uyuşturucu maddeleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesine getirerek satış yaptığını tespit etti. Ekipler şüphelinin Sındırgı ilçesi Cami Cedid mahallesindeki ev ve iş yerine arama kararı ile gerçekleştirdikleri operasyondan; 50 gram toz esrar, 4 adet symra sentetik hap, bir hassas terazi, 4 cep telefonu bir paket esrar sarma kağıdı ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili olarak arama esnasında ev içerisinde bulunan, U.Y.(26/Erkek) gözaltına alırken, T.Ç. (23), M.A.(23), B.K. (23), kadın İ.İ.(22)) ve kadın A.S.(28) isimli 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan adli işlem başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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