İzmir'den Aksaray'a Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'den Aksaray'a Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Yakalandı
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiyi yakalayarak 2 bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla 2 bin 30 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalarda 2 şahsın İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlikleri belirlenen E.Y. ve A.K. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri Aksaray girişinde yaptığı operasyonla şahısları yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araç ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 30 adet sentetik ecza (uyuşturucu ve uyarıcı hap) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Aksaray Adliyesine sevk edildi. E.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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