İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı, yerleşim yerleri tehdit altında değil

İzmir'deki yangınların yerleşim yerlerini tehdit edecek bir yangın olmadığını söyleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Kuşadası tarafında ve yangının devam ettiği diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, yaşanan yangınlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Elban, "Bugün sabahtan itibaren 17 tane yangınımız oldu. Bunun 5 tanesi daha küçük ama 12 tanesi hava araçlarıyla müdahale halinde. Bunların içerisinde 2 tanesi dışında diğer yangınlar tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Menderes'te 2 tane farklı bölgelerde yangınımız vardı. Birisi Şaşal bölgesinde bulunan Çamönü'nde. Şaşal bölgesindeki yangın kontrol altına alındı. Çamönü'nde olan yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var. Saat 17.12 itibarıyla da Selçuk Pamucak mevkiinde orman yangınımız başladı. 8 dakika sonra hava araçlarımız hızlıca orman yangınına müdahale ettiler. O andan itibaren hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor. 11 tane helikopterimiz, 7 tane uçağımız havadan, 20 üzerinde arazöz, su tankerimiz, dozerlerimiz ve diğer araçlarımızla da karadan müdahale ediyoruz" diye konuştu.

"Yangın şu an kontrol altına alınmış gözükmüyor"

AFAD sağlık ekipleri ve diğer birimlerin de çalışmalara devam ettiğini aktaran Elban, "Jandarma ve emniyetimiz yol güvenliği alıyorlar. Şu an için hem Pamucak'ta hem Menderes'te bir can kaybımız ya da bir yaralımız bulunmamakta. Menderes'te iki tane yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Onun dışında orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerinde ciddi bir tehdit gözükmüyor. Dolayısıyla Pamucak'taki şu anda devam eden yangında bir can kaybı, yaralı olacak şekilde, yerleşim yerlerini tehdit edecek bir yangın değil. Şu an kontrol altına alınmış gözükmüyor. Yangın Selçuk sınırında başladı. Dolayısıyla Kuşadası tarafına da yangın sirayet etti. Ancak biraz önce ben bölge müdürümüz ve diğer ekiple beraber havadan yangını takip ettik. Hemen hemen her tepede, her bölgede en az bir iki tane arazöz ve sürekli yukarıda dönen helikopter ile uçak trafiğiyle yangına müdahale ediliyor. Özellikle Kuşadası tarafında ve yangının devam ettiği diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok" ifadelerine yer verdi.

"Yangın bir küçük tarlada çıktı"

Yangının küçük bir tarlada çıktığını belirten Vali Elban, "Yangın muhtemelen orada birinin attığı bir ateş olabilir veya tarlada bir çalışmadan kaynaklanabilir. Jandarmamız araştırmasına devam ediyor. Henüz gözaltına alınan bir kişi yok ama çok boyutlu araştırmalarımız devam ediyor. Havadaki helikopter ve uçaklarımız gece olduğunda genel anlamda yangın söndürme faaliyetini durduruyorlar. Çünkü sistemler gece çalışmaya uygun değil" dedi.

Vatandaşlar tahliye edildi

Öte yandan yangın bölgesine yakın yerde olan bir otel ile otelin çalışanlarının kaldığı lojman, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Vatandaşlar ve otel çalışanları, eşyalarıyla birlikte konakladıkları yerin dışına çıkartıldı. - İZMİR