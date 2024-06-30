İzmir'deki yangının çıkış noktası dron ile havadan görüntülendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge dron ile havadan görüntülendi.

Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karadan müdahaleler günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrar devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış noktası havadan görüntülendi

Öte yandan, yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen Pamucak'taki mevkii, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar, ormanlık alanda tutan dumanlar ve çalışma yürüten ekipler yer aldı.

Yine dün meydana gelen Menderes ilçesinde ormanlık alandaki yangınla beraber, Selçuk ilçesindeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR