Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

İzmir'deki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler bu çerçevede; Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese 600 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de yer aldığı baskınlarda, çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve tüfekler ele geçirildi. Bu operasyonlar çerçevesinde 40 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Torbalı Ödemiş İzmir Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title