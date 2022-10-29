İzmir'deki trafik kazası, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Kınık ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılacağı ambulansta hayatını kaybetti. İzmir'in Kınık ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılacağı ambulansta hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza gece 02.00 sıralarında, Soma - Bergama Karayolu Kınık Organize Sanayii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kınık'tan Bergama yönüne seyir halindeki M.Y.A. idaresindeki 45 YB 9789 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 34 NA 6884 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 11 yaşındaki Besra Efsun Temel ve S.Y. (40) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kazanın olduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ambulansta hayatını kaybetti Kazada ağır yaralanan Besra Efsun Temel'in ambulansla hastaneye giderken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 yaşındaki Temel'in cenazesi morga kaldırılırken, diğer yaralı S.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İzmir Soma 3. Sayfa Haberler

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