İzmir'deki silahlı düelloda kalkan olarak kullanılan kadın ekmek almaya gidiyormuş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla çatışan ve ekmek almaya giden bir kadını kalkan olarak kullandıkları güvenlik kamerasında görüntülenen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ocak saat 18.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar çekilirken T.Y., B.M.'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabanca polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunurken, hastanedeki tedavisinin ardından B.M., emniyete götürüldü. Silahla yaralama olayına karışan ve kaçan T.Y. ise daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İki kişi arasındaki silahlı düello ve yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntülerde, B.M.'nin elindeki tabancayla koştuğu, daha sonra sokakta bulunan bir kadını kalkan olarak kullanarak diğer şüpheli ile birbirlerine tabanca gösterdiği anlar ile arbede sırasında diğer şüphelinin B.M.'yi tabancayla vurarak bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülenmişti. Olayda kalkan olarak kullanılan kadının mahalle sakinlerinden Ö.Ş., olduğu ve markete ekmek almaya gittiği esnada olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR