İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Restorandan alınan sanayi tüplerine ve iş yerindeki ocağa jandarma tarafından incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaralı sayısı 63'ü, hayatını kaybedenlerin ise sayısı ise 5'e çıkmıştı. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi.

Bölgede inceleme çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, bölgeye intikal eden ekiplerin inceleme çalışmaları havanın kararmasına rağmen aralıksız devam ediyor. jandarma ekiplerince restoranda bulunan sanayi tipi tüplere ve iş yerindeki ocağa incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. - İZMİR