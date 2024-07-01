Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna beyaz duvakla uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi beyaz duvakla son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen feci patlamada hayatını kaybedenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ, tabutuna örtülen beyaz duvak ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 14.45 sıralarında Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirmişti. Bir lokantada bulunan sanayi tipli tüpün patlaması sonucu meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.

Beyaz duvak örtüldü

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldü. Dilek Bağ'ın annesi Adalet ve babası Murat Bağ taziyeleri kabul etti. Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilek Bağ'ın cenazesi defnedilmek üzere Elmalı Mezarlığı'na götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Torbalı İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title