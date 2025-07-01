İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan Müdahale Başladı

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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde süren orman yangınlarına, gün ışığıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopterle müdahaleye başlandı. Yangın nedeniyle 5 mahalle ve 2 köy tahliye edildi.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarına, günün ağarmasıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile müdahaleye başlandı.

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında 29 Haziran günü başlayan ve hala devam eden yangın, yerleşim yerlerine de sıçramış, yangın nedeniyle 5 mahalle ve 2 köy tahliye edilmişti. Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte geri çekilen hava araçları, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalarına yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte Menderes ve Seferihisar yangınında 4 uçak ve 10 helikopter yangına müdahaleye başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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