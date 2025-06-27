İzmir'deki Orman Yangınında Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde sanayi bölgesinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün sanayi bölgesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Aliağa'nın Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayılmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangının çıkış nedeni üzerine yürütülen çalışmalar sonucu jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından M.E., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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