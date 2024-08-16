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İzmir'deki orman yangınında iş yerleri de alevlere teslim oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Karşıyaka Sanayi Bölgesi'ne de iş yerlerine alevler sıçrarken, vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Karşıyaka Sanayi Bölgesi'ne de iş yerlerine alevler sıçrarken, vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi.

Yangın dün akşam 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine de sıçrarken, bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu.

İş yerlerinin yanışını izlediler

Karşıyaka Sanayi Bölgesi'nde bir çok iş yerine alevler sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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