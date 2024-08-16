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İzmir'deki Orman Yangınında Evler Yanarak Kül Oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı ve bazı evler yanarak kül oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sirayet etti. Ekipler, evlere sıçrayan yangına müdahale ederken bazı evler de yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar Mevkii'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaştı, tedbir amacıyla 1 köy ve yangına yakın bazı evler tahliye edildi.

Yangının sıçradığı evler kül oldu

Öte yandan yangın, çevrede bulunan bazı evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yangının sıçradığı birkaç ev yanarak kül oldu. O anlar dron ile havadan görüntülendi. Can kaybının ise olmadığı belirtildi.

Takviye ekip sevk edildi

Henüz sebebi belirlenemeyen yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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