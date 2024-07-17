İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR