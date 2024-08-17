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İzmir'deki orman yangını 10 katlı apartmana sıçradı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, 26 saate yaklaşan sürede kontrol altına alınamadı ve 10 katlı bir apartmanın çatısına sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak apartman sakinleri tahliye edildi.

İzmir'deki orman yangını 10 katlı apartmana sıçradı

İzmir'deki yangın 26'ncı saate yaklaştı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 26 saattir sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın 10 katlı bir apartmanın çatısına sıçradı.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Yaklaşık 26 saattir ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri tahliye edildi

Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Karşıyaka İzmir Olay İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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