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İzmir'deki 'laf atma' kavgasında hayatını kaybeden şahıs Elazığ'da toprağa verildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Medet Ferhan Şengün, Elazığ'da defnedildi.

İzmir'deki 'laf atma' kavgasında hayatını kaybeden şahıs Elazığ'da toprağa verildi

ELAZIĞ - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'laf atma' yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen Medet Ferhan Şengün, memleketi Elazığ'a toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Şengün kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen olayın şüphelisi A.B.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Şengün'ün cenazesi İzmir'den memleketi Elazığ Doğukent Mahallesi'ne getirildi. Şengün'ün cenazesi Takva Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar Elazığ İzmir Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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