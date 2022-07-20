Son dakika haberleri... İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa