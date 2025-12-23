Haberler

İzmir'de özel okulda yemekten zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu

Güncelleme:
İzmir'deki özel bir koleje bağlı 3 kurumda öğrenciler, öğle yemeği sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İzmir'de özel bir koleje bağlı 3 kurumda eğitim gören öğrenciler, iddiaya göre yedikleri öğle yemeğinin ardından çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Özel Uğur Okullarına bağlı Uğur Kolejinin, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kurumunda yaşandı. İddiaya göre, okulun yemekhanesinde yapılan ve kurumlara dağıtılan öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrenci çeşitli rahatsızlıklar yaşadı. Aileleri ile birlikte hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

