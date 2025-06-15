İzmir'deki Hastanede Yangın: Hasta Durumu Güvende

Sağlık Bakanlığı, İzmir Konak'taki özel bir hastanede çıkan yangın dolayısıyla hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir" denildi. - ANKARA