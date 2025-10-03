İzmir'deki Fabrika Depo Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerinde Refik Tulga Caddesi üzerindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR