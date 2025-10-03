Haberler

İzmir'deki Fabrika Depo Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Bornova ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerinde Refik Tulga Caddesi üzerindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
