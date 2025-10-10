İzmir'deki Elektrik Akımında 2 Ölüm: 30 Sanığa Hapis Cezası

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında 30 sanık 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası alırken, 9 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Davada tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi.

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Bilirkişi raporu

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre, yaşanan olayda Deniz ve Öktemay'ın kişisel bir kusuru bulunmadığı, olayın öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, dolayısıyla kaçınılmazlık unsurunun mevcut olmadığı vurgulandı. Heyet, olayda herhangi bir olağanüstü doğa olayının etkisinin bulunmadığına kanaat getirirken, sorumluluğun Deniz ve Öktemay dışında gelişen bir dizi ihmal ve teknik kusur zincirinden kaynaklandığını belirledi. Olayın meydana geldiği bölgede görevli 2 kurumun da gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almadığı tespitine yer verilen raporda, bu durum zincirleme kusur unsurlarını güçlendiren bir etken tespit edildi.

Savcı mütalaası

30 Eylül'de görülen duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Abdülkadir Satık, Ahmet Orhan Kaygısız, Ali Külak, Alper Doğan, Arif Kapuş, Doğan Kılıç, Erman Çalık, Fırat Akbay, Hamza Bayar, Mert Ceylan, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mesut Türkan, Mürsel Arıcı, Yavuz Güner, Ceyhan Demircan ile Alara Ekli, Ali Arcan, Barış Sevgili, Cengiz Demircan, Deniz Sunal, Ekrem Yıldırım, İbrahim Şaran, Koray Arif Fırat, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici, Volkan Şirin, Zekeriya Tırtepe ve Ahmet Demircan hakkında bilinçli taksirle öldürme' suçundan 22 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları yönünde görüş bildirildi. Esas hakkında mütalaada tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin de devamı istendi. Sanıklardan Ahmet Çelik, Hakan Günay, Mehmet Zeki Alkan, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel, Erkut Bozkurt, Halit Özpelit ve Serhat Ekin'in ise beraati talep edildi. 1 şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

"Emsal bir karar olacak"

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren'in babası Ahmet Abi ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz verilen Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar sadece evladım için değil, tüm gençlerimiz için dönüm noktası olacak. Emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi.

Tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'u tutuklu, 39 sanığın yargılandığı davada mahkeme hüküm verdi. Kararını açıklayan heyet, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanık ise beraat etti. Tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Böylece mevcut tutuklularla birlikte tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi. Öte yandan, yurt dışında olan 1 sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmedildi. - İZMİR