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Son dakika haber... İzmir'deki cinayette gözaltı sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İzmir'deki cinayette gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişinin daha önce bir suçtan cezaevine girdiği ve pandemi döneminde tahliye edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.20 sıralarında Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Tarhan (39) ile A.A., Göztepe Yalı Taraftar Derneği binası önünde karşılaştı. Otomobil içerisinde olan A.A., yanındaki pompalı tüfekle Tolga Tarhan'a 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Tolga Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE TAHLİYE EDİLMİŞ

Silahlı saldırıda ölen Tolga Tarhan'ın 12 yıl önce Göztepe'nin 85'inci yıl dönümü kutlamalarında 2 kişiyi yaraladığı olayda gözaltına alındığı öğrenildi. İşlediği suçtan dolayı cezaevine giren ve pandemi döneminde tahliye edilen Tarhan'ın A.A. ile aralarında daha önceden husumet olduğu, bu husumetten dolayı da sık sık kavga ettikleri ileri sürüldü.

Olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A., M.P., E.K., N.T. ve O.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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