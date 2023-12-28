Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci darp edildi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. Darp raporu alan öğrenci, şikayetçi oldu.

İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. Darp raporu alan öğrenci, şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla bir öğrenci tarafından çekilirken, olaydan sonra darp raporu alan öğrenci ailesiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Şiddet Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title