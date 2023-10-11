İzmir'deki barda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir barda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangını çıkardığını belirterek polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir barda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangını kendisinin çıkardığını belirterek polise teslim olan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Eylül'deki yangından bir gün sonra ifadesi alınan E.B. (36), iki gün önce polis merkezine giderek yangını kendisinin çıkardığını sözlü olarak bildirdi. Gözaltına alınan E.B, ifade işleminde ise suçu kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta da suçu reddeden E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın zemin katında bulunan barda, 20 Eylül'de yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.