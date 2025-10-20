İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, lastiği patlayan bir araca ve yardım için gelen başka bir araca seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ateş yönetimindeki 35 BUE 495 plakalı panelvan aracın seyir halindeyken lastiği patladı. Bunun üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada, 35 BHR 804 plakalı bir başka panelvanın sürücüsü, lastiği patlayan araca yardım etmek için emniyet şeridinde durdu. Ancak Aydın'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 16 T 81209 plakalı otomobil, park halindeki panelvan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, Mustafa Ateş ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ateş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR