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İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu trafik bir süreliğine tek şeritten verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Menderes ilçesinde meydana geldi. Gümüldür'den Menderes istikametine giden yolda meydana gelen kazaya bir motosiklet ve 4 otomobil karıştı. Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Emre Altan (39) hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Altan'ın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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