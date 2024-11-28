İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Kilo Eroin Ele Geçirildi
İzmir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 kilo 838 gram eroin ve kokain ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de zehir tacirlerinin evine yapılan operasyonda 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Karabağlar'da bir ikamete yapılan operasyonda 4 kilo 838 gram eroin, satışa hazır hale getirilmiş vaziyette 11 gram kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlara teslim edildi. - İZMİR