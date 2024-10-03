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İzmir'de Yunus Polisleri Şüpheliyi Durdurdu: Adam Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Yunus Polisleri Şüpheliyi Durdurdu: Adam Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde yunus polislerinin gerçekleştirdiği uygulamada, kasten adam öldürme suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan başka şüpheliler de yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama gerçekleştiren yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin, kasten adam öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, yunus ekiplerinin uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan İ.C.U. adlı şahsın yapılan sorgusunda, 15 yıl kesilmiş hapis cezası ile 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, yapılan uygulamalarda, 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası ile uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, ruhsatsız silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, parada sahtecilik suçlarından arandığı anlaşılan G.İ. ile 15 yıl 5 ay 18 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan B.K. de gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Konak izmir Hukuk Suç

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