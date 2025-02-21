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İzmir'de Yunanistan tarafından itilen 73 göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan tarafından itilen 73 göçmen kurtarıldı
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Seferihisar açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk sularına geri itilen lastik botlardaki 73 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. 24'ü çocuk olan göçmenler, sağlık kontrolünün ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlarda bulunan 24'ü çocuk 73 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Şubat saat 12.50'de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 lastik bot içerisindeki 24'ü çocuk 73 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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