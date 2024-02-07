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İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahipleri yakalandı

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İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana İzmir Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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