İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahipleri yakalandı

İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR