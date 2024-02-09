İzmir'de yüksek faiz vaadiyle para toplayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İZMİR