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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle para toplayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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İzmir'de faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı dahil olmak üzere toplamda 32 şüpheli, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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