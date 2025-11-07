İzmir'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde ikametinde yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Konak Narko Alan ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 30 gram skunk maddesi, 1 adet 7.65 çapında tabanca, 34 kenevir bitkisi, 4 led lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinesi, 1 vakumlama makinesi ve çok sayıda bitki ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR