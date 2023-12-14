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İzmir'de YPG üyeleri tutuklandı

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İzmir'de terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir YPG Mahkeme Adliye Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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