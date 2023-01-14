İzmir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi çarpan bir kadın yaşamını yitirdi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi çarpan bir kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Betül Aftat isimli kadın, iddialara göre Yalı Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.İ. idaresindeki 35 T 7901 plakalı taksinin çarpması sonucu yere yığıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Betül Aftat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karşıyaka İzmir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.