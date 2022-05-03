İzmir'de yoldan çıkarak kayaya çarpan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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İzmir'de yoldan çıkarak kayaya çarpan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de yoldan çıkarak kayaya çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde yoldan çıkarak kayaya çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde yoldan çıkarak kayaya çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Türköz'ün idaresindeki 10 V 7327 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araç sürücüsü Efe Türköz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Efe Türköz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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