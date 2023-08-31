İzmir'de yol verme tartışmasında minibüs şoförü bıçakla yaraladı
İzmir'in Buca ilçesinde yol verme tartışmasında bir sürücüyü darbedip bıçakla yaralayan minibüs şoförü gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde yol verme tartışmasında bir sürücüyü darbedip bıçakla yaralayan minibüs şoförü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Buca Yenigün Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. ile 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme yüzünden tartıştı.
Hafif ticari aracın önünü kesen F.B, darbettiği sürücüyü bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.
Yaralı, kendi aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı, minibüsü trafikten men etti.
Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde F.B'nin, yolunu kestiği hafif ticari aracın kapısını açarak sürücüyü darbettiği, ardından da bıçakla yaralayarak minibüsüne döndüğü anlar yer aldı.