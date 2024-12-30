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İzmir'de Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 23 bin 825 sentetik hap ve yüklü miktarda diğer uyuşturucular ele geçirildi. 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik sıkı denetimler gerçekleşti. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kurulu Narko Alan görevlileri ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik sıkı çalışmalar gerçekleştirdi. 21-29 Aralık tarihleri arasında, 10 ev ve 1 iş yerine yapılan baskınlarda, 23 bin 825 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 454 gram kokain, 20 gram esrar, 10 gram bonzai, 21 gram metamfetamin ve 38 adet Captagon ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 57 bin Türk Lirası, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, A.A.(20), B.P.(20), A.K.(42), E.D.(39), M.O.(28), Ö.İ.(18), A.İ.(20) ve A.B.(46) adlı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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