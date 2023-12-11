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İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

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İzmir'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte etil alkol, sahte içki ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İzmir'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen 59 ayrı operasyonda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili 70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ölümlerinin önüne geçebilmek ve kaçak tütün mamulleri üretim ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kent genelinde 70 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile milyonlarca dolu ve boş makaron, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi

Olaylarla ilgili toplam 70 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenilirken yaklaşık 70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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