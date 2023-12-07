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İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaçları sokakta satan şüpheli yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında yeşil reçeteye tabi ilaçları sattığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 308 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında yeşil reçeteye tabi ilaçları sattığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 308 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Konak ilçesinde bir kişiyi takibe aldı. Zeytinlik Mahallesi'nde yeşil reçeteye tabi ilaçları sattığı belirlenen R.K., Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise tam 308 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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