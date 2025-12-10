Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 67 adet silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. F.D ve Z.A isimli şahıslara ait Karabağlar ilçesinde bulunan 4 adreste yapılan arama sonucunda 67 adet seri atar tabanca, 67 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Z.A. isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.D. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR